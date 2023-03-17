Политика

ДЭГ-2023 может стать самым масштабным в России - Элла Памфилова

Дистанционное электронное голосование на выборах в 2023 году может стать самым масштабным за всю историю его использования в России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе видеообращения к участникам первого межрегионального форума территориальных избирательных комиссий, который стартовал в Пскове сегодня, 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На ДЭГ подано уже 26 заявок, плюс Москва <...>, и есть основание полагать, что в Единый день голосования наше электронное дистанционное голосование будет самым масштабным за все время», - сказала Элла Памфилова.

Она отметила, что ДЭГ «очень ответственно и осторожно» интегрируется в избирательную систему, и в перспективе совсем не подразумевает полный отказ от традиционного формата голосования.

Смотрите также ЦИК России рассматривает заявку Псковской области на проведение ДЭГ

«Мы не только не забываем про традиционное голосование, но и стараемся улучшать условия его организации, - подчеркнула Элла Памфилова. - ДЭГ развивается наряду с традиционным голосованием».

Смотрите также Избирательная система в Псковской области отличается новациями - Элла Памфилова

Таким образом, добавила она, расширяются права избирателей, которые могут выбрать наиболее предпочтительный формат голосования.