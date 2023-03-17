Михаил Ведерников: Избирательная система России чутко реагирует на все вызовы

Избирательная система России очень чутко реагирует на все вызовы современности, трансформируется и предоставляет избирательным комиссиям поле для маневра, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на первом межрегиональном форуме территориальных избирательных комиссий, который стартовал в Пскове сегодня, 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что избирательная система трансформируется и адаптируется ко всем вызовам, и напомнил про изменения, которые появились в период пандемии коронавируса, - трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование. Михаил Ведерников заметил, что тема ДЭГ Псковской области уже знакома на практике.
Глава региона подчеркнул, что ДЭГ воспользовались не только молодые люди, но и представители старшего поколения. Напомним, в 2022 году ДЭГ применялось на выборах депутатов Псковской городской Думы.
В заключение он добавил, что во время работы форума также пройдет дистанционное электронное голосование - за лучшие достопримечательности Псковской области. «Мне как губернатору будет очень интересно узнать результат», - заметил Михаил Ведерников.