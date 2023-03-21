Политика

Дмитрий Михайлов назвал состав «первого дивизиона» на выборах

ЛДПР может выйти на второе место на выборах только в том случае, если коммунисты не принимают участие в предвыборной гонке. Такое мнение один из лидеров Псковского областного отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в региональном парламенте Дмитрий Михайлов озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В "первом дивизионе" - это "Единая Россия" и главный оппонент - КПРФ. Все остальные, другие партии, - это "второй дивизион", - выразил мнение Дмитрий Михайлов. - ЛДПР всячески хочет попасть в первый дивизион, но второе место у нее получается только в том случае, когда КПРФ не выдвигает своих кандидатов, только тогда ЛДПР занимает вторые места. Они этому очень рады. Как получится в этот раз, на губернаторских выборах, не знаю».

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Ранее сообщалось, что кадровая комиссия Псковского областного отделения КПРФ рассматривает в качестве потенциальных кандидатов на губернаторские выборы двух членов партии. Речь идет о депутате Псковской городской Думы, экс-заместителе главы города Александр Баеве и секретаре обкома, депутате Псковского районного собрания Александре Ножке.

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