Дмитрий Михайлов назвал состав «первого дивизиона» на выборах

ЛДПР может выйти на второе место на выборах только в том случае, если коммунисты не принимают участие в предвыборной гонке. Такое мнение один из лидеров Псковского областного отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в региональном парламенте Дмитрий Михайлов озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Ранее сообщалось, что кадровая комиссия Псковского областного отделения КПРФ рассматривает в качестве потенциальных кандидатов на губернаторские выборы двух членов партии. Речь идет о депутате Псковской городской Думы, экс-заместителе главы города Александр Баеве и секретаре обкома, депутате Псковского районного собрания Александре Ножке.