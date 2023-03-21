Политика

«Гайд-парк»: Дмитрий Михайлов о ситуации в обкоме КПРФ и подготовке к губернаторским выборам. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 марта. В гости к ведущему Александру Савенко пришел один из лидеров псковского областного отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в региональном парламенте Дмитрий Михайлов.

А говорили они о ситуации в областном отделении компартии, о недавней поездке псковской делегации в Архангельск на совещание с руководством ЦК и о потенциальном кандидате-коммунисте на выборы губернатора.

Как складываются отношения партийного руководства и псковских коммунистов? Что поездка в Архангельск дала псковским партийцам? На что представители КПРФ будут делать ставку на предстоящих губернаторских выборах в Псковской области? Можно ли ждать каких-то неожиданностей?