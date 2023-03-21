Политика

Старт лиги дебатов для псковских школьников объявляет Молодёжный парламент

К дискуссионному клубу Лиги дебатов «Истина» могут присоединиться школьники Псковской области – приём заявок от образовательных учреждений начинается 27 марта. Организатором проекта выступает Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Чтобы принять участие в проекте, куратору от образовательного учреждения необходимо собрать команду из трёх человек, составить заявку на участие и отправить заполненную форму на почту Молодёжного парламента mp@pskovsobranie.ru до 7 апреля.

Муниципальный этап лиги дебатов пройдёт с 10 по 28 апреля в два этапа – среди учащихся 8-9 и 10-11 классов. В искусстве аргументированного спора по заданным темам будут соревноваться школьные команды в районах области, в Пскове и Великих Луках. С 29 апреля по 5 мая организаторы подведут итоги, победители муниципального этапа встретятся в финале, который состоится в Пскове 19 мая.

Лига дебатов «Истина» собирает школьников Псковской области уже в третий раз. С каждым годом количество участников растёт – в 2022 году муниципальные игры прошли в 12 районах, в Пскове и Великих Луках. Благодаря проекту дискуссионные клубы появились во многих образовательных учреждениях региона, учащиеся готовятся к играм за несколько месяцев до начала сезона.