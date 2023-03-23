Политика

Лидер «Справедливой России»: Санкции против России не действуют

События последних дней подтверждают, что наша страна сейчас не изолирована. Такой позицией поделился руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы 23 марта.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию показал, что уже началось и идет реальное строительство многополярного мира, цитирует лидера эсеров «Парламентская газета».

«Те, кто рассчитывал на изоляцию России, рассчитывал, что экономика Российской Федерации рухнет, глубоко просчитались. Санкции не действуют», — заверил Миронов. В этом немалая заслуга правительства под руководством Михаила Мишустина, отметил он. Оно оперативно реагирует на существующие вызовы, но ему не хватает стратегического планирования и «взгляда за горизонт», считает депутат.

В связи с этим парламентарий отметил несколько важных, с точки зрения фракции, задач. Среди них — выход из ВТО и МВФ, создание альтернативы ЕГЭ, отмена пенсионной реформы и возвращение индексации пенсий работающих пенсионеров, введение гарантированного базового дохода для граждан, перенастройка российской налоговой системы и контроль за офшорами.