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Политика

«Гонки по вертикали»: ожидание аудиенции в Кремле, новая партия и сказка про белого бычка

28.03.2023 15:19|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте! Как всегда в этот день и в это время, будем говорить о псковской политике. Но и о событиях в федеральном центре тоже - на самом деле это касается и региональной повестки. Президент Владимир Путин возобновил проведение встреч с главами тех субъектов федерации, где в сентябре 2023 года пройдут губернаторские выборы. Таких регионов больше двадцати, Псковская область - в их числе. Пока президент провел проверку менее половины фигурантов этого списка. Несколько дней назад он принимал кемеровского губернатора - на очереди и другие. Вероятно, скоро мы увидим встречу президента России с псковским губернатором Михаилом Ведерниковым, на которой традиционно будут подведены некоторые итоги работы и определены новые цели - обнародование информации об этом разговоре станет своего рода отмашкой к старту губернаторской кампании. Подробнее на эту тему читайте в статье, которая опубликована во вторник утром в рамках «долгоиграющего» информационно-аналитического проекта ПЛН. 

Тем временем подготовка к выборам уже идет - создаются и приступают к работе штабы, проводятся консультации по кандидатурам, формируется ресурсная база. Многие события из партий мы расцениваем как проявление предвыборной активности. Вот, скажем, руководство КПРФ в субботу проводило в режиме видеоконференции всероссийское совещание партийного актива.

Фото: пресс-служба Псковского областного отделения КПРФ

Собрались послушать Москву и псковские коммунисты - первый секретарь Петр Алексеенко, секретари Дмитрий Михайлов и потенциальный кандидат на пост губернатора Александр Ножка. Гвоздем программы стало выступление лидера партии Геннадия Зюганова. Тем было много, значительное внимание уделяли региональным выборам. По определению председателя КПРФ, это одно из трех явлений, которое будет определять 2023 год. Кстати говоря, обращение лидера КПРФ проходило на фоне очередной волны разговоров о возможном объединении компартии и «Справедливой России - За правду», вызванной не знаю уже каким по счету заявлением на эту тему лидера эсеров Сергея Миронова. 

- Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки («Наутилус Помпилиус»)

Напомню, что Миронов говорил о неизбежности объединения с КПРФ еще более десяти лет назад — мол, слияние партий возможно лишь «на платформе социал-демократии». Затем он неоднократно повторял эту мысль - в КПРФ называли его заявления фарсом: дескать, эта тема не поднималась, а подобные обсуждения распространяют «политтехнологи из разных лавок и кабинетов». «Навязчивость некоторых, в том числе и СРЗП, по этому вопросу позволяет делать вывод, что и СР курируется этими же политтехнологами», — комментировали вбросы в КПРФ. Добавляя: объединение если и возможно, то только в том случае, если объединенная партия будет выполнять программу коммунистов.

А в Пскове всё усугублено конфликтом Петра Алексеенко и эсера Олега Брячака - ну вы помните, «сукин сын», обмен колкостями, обращение в прокуратуру, баттл региональных партийных лидеров в радиопрограмме «Армрестлинг». Всё это на региональном уровне, а на федеральном - постоянно звучит эдакая сказка про белого бычка:

Сказать ли тебе сказку про объединение левых? – Скажи. – Ты скажи, да я скажи. Да сказать ли тебе сказку про объединение левых? И так без конца.

И вот новый заход - на прошлой неделе СМИ растиражировали заявление Миронова: мол, объединение КПРФ и СРЗП обязательно произойдет, но не при нынешнем руководстве коммунистов.

- Наверно, в следующей жизни (песня в исполнении Марии Ржевской).

Так что выступление Зюганова на совещании можно было рассматривать и как ответ Миронову - ответ не прямой, но вполне однозначный. Ровным счетом ничего с позицией КПРФ на этот счет не поменялось, партия снова идет на выборы, как это нередко бывает в такие периоды, меняет риторику - заостряет проблемы, критикует, грозит Кремлю, предлагает себя в правительство народного доверия и вновь ставит задачу удвоить количество членов партии. Предыдущая попытка предпринималась под эгидой столетнего юбилея Советского Союза, теперь это «ленинский призыв в партию». Интересно, что заявления по этому поводу делаются коммунистами на фоне финиширующей кампании у конкурентов - ЛДПР проводит свой прием новых членов партии памяти Владимира Жириновского. И судя по заявлениям регионального координатора «либерал-демократов» в Псковской области Антона Минакова - цели достигнуты. Процитирую небольшой фрагмент интервью ПЛН с региональным координатором ЛДПР: «В ближайшие месяц-два мы перейдём рубеж в 3 тысячи членов партии по Псковской области, а по стране планируется нарастить данную цифру до 350 тысяч человек». 

В КПРФ примерно раза в два меньше, поэтому задача удвоения партийных рядов - это еще и про борьбу за второе место среди партий. Что бы там ни говорили некоторые нострадамусы из числа политологов о возможности перехода к однопартийной системе, это (по крайней мере пока) не является актуальной повесткой, тут каждый сам за себя - и никаких даже тактических альянсов на выборах, скорее всего, не будет - о чем на неделе в эфире ПЛН FM заявил секретарь псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов. 

Дмитрий Михайлов: Мы не будем ни с кем входить в коалицию. Мы сейчас должны наращивать свою базу сторонников, которые приходят за нас голосовать. Поэтому пока не видно, с кем мы можем договариваться или входить в коалицию.

В общем, партий остается много, еще и новые, возможно, появятся - это я уже к главной новости партстроительства перехожу - но тут, как говорится, бабушка еще надвое сказала. 

- Это науке неизвестно. Наука пока не в курсе («Карнавальная ночь»)

В субботу в столице состоялся учредительный съезд партии традиционалистов.

Основана партия активистами движения православных христиан «Сорок сороков» во главе с композитором, бизнесменом, отцом девяти детей Андреем Кормухиным (кстати, братом певицы Ольги Кормухиной - той, которая давно, образно говоря, прописалась на острове Залит на Псковском озере).

Называется создаваемая партия «За семью!» - по информации ПЛН, ее сторонники есть уже и в Псковской области. Идеологическими ценностями провозглашены тысячелетняя Россия, память предков, вера в Бога и прочие русские традиции вроде Домостроя.

Фото: группа партии «За семью!» в соцсети «ВКонтакте»

Своей миссией основатели партии называют борьбу за традиционные духовно-нравственные ценности и планируют добиваться роста показателей демографии и положения многодетных семей, отмечает «Коммерсантъ». Слухи о причастности к новой структуре некого православного миллиардера ее основатели опровергли, заявив, что деньги на съезд собирали «в шапку», чтобы никто не мог влиять на политику «народной партии». Как полагают опрошенные «Независимой газетой» политологи, подобная политструктура в принципе может быть зарегистрирована Минюстом, хотя партпространство без указания сверху уже давно не расширяется. Если такая регистрация случится, то «За семью» вступит в конкуренцию со всеми думскими партиями, в том числе партией власти. Так что пока делать какие-либо выводы и строить прогнозы относительно скорой регистрации партии в Минюсте рано - будем наблюдать. И за этим партстроительством, и за другими событиями политической жизнию.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами. 

Александр Савенко

Теги: #гонки по вертикали #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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