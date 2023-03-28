Политика

«Армрестлинг»: Армен Мнацаканян vs Артур Гайдук. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Армрестлинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 29 марта.

Вас ждет столкновение мнений руководителя фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армена Мнацаканяна и руководителя фракции «Яблоко» в региональном парламенте Артура Гайдука. А дискутировали они по поводу муниципальной реформы в Псковской области.

Ведущий Александр Савенко вместе со своими гостями обсудил, в чем цели и задачи начатых в регионе преобразований, каковы плюсы и минусы реформы, и что может быть дальше. «Дуэлянты» обозначили свои исходные позиции по теме программы, а также у них была возможность закидать друг друга собственными вопросами и задавить тяжестью аргументов.

Напомним, программа «Армрестлинг» - это противостояние двух персон, имеющих разные взгляды на ту или иную проблему или негативное отношение друг к другу, и настоящие эмоции в студии.

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