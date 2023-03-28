Политика

Игорь Сопов о предложении «Новых людей» принять участие в выборах в Мосгордуму: Было странно его получить

Поступившее от рекрутера партии «Новые люди» предложение принять участие в выборах в Мосгордуму в 2024 году председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов назвал странным. Такое мнение он озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Очень странное предложение со стороны человека, которого я совершенно не знаю. Он даже не в друзьях у меня во "ВКонтакте". Написал такое письмо, что есть такая партия и предложили посетить закрытую встречу с Нечаевым (Алексеем, руководителем фракции "Новые люди" в Госдуме - ред.) в Москве после предварительной беседы. Я спросил: "Что за беседа? О чем идет речь?" Мне сказали, что набирают людей на выборы в Мосгордуму в следующем году. Предлагают вначале встретиться с рекрутером, а потом перейти к закрытой встрече с руководителем партии. Было очень странно получить такое предложение», - сказал Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома обратил внимание, что он не знаком с этим человеком и предположил, что таргетологи могли ошибиться с географией набора.

«Еще достаточно странно с точки зрения того, что у партии "Новые люди" была специфическая избирательная кампания в прошлом году в Псковской области. В результате которой они пытались неоднократно сфальсифицировать документы при подаче документов как кандидатов. Мы, естественно, отстояли право наших избирателей в суде. В таких моментах это предложение еще более странное для меня. Я молодому человеку объяснил, что как только он посмотрит мой профиль и узнает, кто я, наверное, он поймет, что совершил ошибку, пригласив меня в партию "Новые люди", принимать участие в выборах в Москве», - пояснил Игорь Сопов.