Политика

Декада молодого избирателя стартовала в Псковской области

Декада молодого избирателя стартует в Псковской области сегодня, 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

С этого дня и по 30 апреля школьники и студенты станут участниками интерактивных площадок, творческих конкурсов на тему выборов, встретятся с председателями территориальных и молодежных избирательных комиссий.

«А у нас месяц будет наполнен общением с молодыми и будущими избирателями. Ведь, как мы часто говорим: "Стараемся не только учить, но и сами учиться у нашей молодёжи!"» - добавили в облизбиркоме.