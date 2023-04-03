Политика

Псковичей приглашают почтить память Владимира Жириновского

Поминальная служба в годовщину ухода основателя ЛДПР Владимира Жириновского пройдет в Пскове 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

Фото: пресс-служба реготделения ЛДПР

«Основатель ЛДПР Владимир Жириновский чувствовал скрытую логику хода мировой истории, никогда не изменял своим политическим взглядам и программе, которая в 1989 году выглядела для многих смелой и даже дерзкой», - рассказали в пресс-службе.

Панихида начнется в церкви Николая Чудотворца со Усохи (улица Советская, 19) в 12.00.

«С 10.00 до 17.50 жители и гости города смогут отдать дань уважения российскому политику, посетив штаб Псковского регионального отделения ЛДПР. Он расположен на улице Советской, дом 47. Всех посетителей ждут сувениры с партийной символикой», - уточнили в пресс-службе.