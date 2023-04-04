Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как всегда, постоянные соведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко будут обсуждать с радиослушателями самые важные темы общественно-политической жизни.

Главный вопрос для обсуждения сегодня - будет ли следующий виток закручивания гаек и борьбы с несистемной оппозицией после теракта, в результате которого в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский? Кроме того, участники программы обсудят «политические лифты», которые предлагают гражданам политические партии, и поступившее в Госдуму предложение признать феминизм экстремистской идеологией.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните и высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира: 56-73-72.