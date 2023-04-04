Политика

«Сообразим на троих»: Ждать ли дальнейшего закручивания гаек и борьбы с несистемной оппозицией после теракта в Петербурге? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 апреля. Как всегда, постоянные соведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко обсудили с радиослушателями самые важные темы общественно-политической жизни.

Главный вопрос для обсуждения сегодня - будет ли следующий виток закручивания гаек и борьбы с несистемной оппозицией после теракта, в результате которого в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский? Кроме того, участники программы обсудили «политические лифты», которые предлагают гражданам политические партии, и поступившее в Госдуму предложение признать феминизм экстремистской идеологией.