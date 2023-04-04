Политика

Новых заместителей главы администрации назначили в Великих Луках

Депутаты Великолукской городской Думы в ходе очередного заседания утвердили назначение двух заместителей главы администрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской городской Думе.

Виктор Каменский. Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

На должность заместителя главы администрации по сфере ЖКХ утвердили Виктора Каменского, а на должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам – Татьяну Лозницкую. Решение приняли единогласно.

Татьяна Лозницкая

«Мы от всего образовательного сообщества поддерживаем назначение Татьяны Олеговны Лозницкой. Она – человек дела. И будет на своём месте», - отметила депутат Юлия Ярышкина.

«Каменского Виктора Борисовича мы знаем ещё по работе главой администрации. Компетентный, опытный, профессиональный человек. Поддерживаю кандидатуру»,- высказался депутат Сергей Поварещенков.