«Гайд-парк»: Антон Минаков о новых проектах и инициативах ЛДПР в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 апреля.
Гость студии - координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.
Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о новых проектах либерал-демократов и о планах регионального отделения. Кроме того, гость студии поделился ближайшими планами партийцев и прокомментировал свежие законодательные инициативы ЛДПР.