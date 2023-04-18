Политика

Премию для лучших команд районных властей учредил псковский губернатор

Губернатор Псковской области учредил премию для муниципальных образований, показавших лучшие результаты командной работы. Об этом он заявил на торжественном праздновании Дня местного самоуправления сегодня, 21 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мною принято решение учредить премию для муниципальных образований, показавших по итогам года лучшие результаты командной работы. Показатели эффективности глав районов вы все хорошо знаете. Три лучших муниципалитета получат от 3 до 10 млн рублей на развитие территорий. Сами с ТОСовцами и общественниками примете решение, куда эти деньги потратить. Думаю, что суммы значительные, лишними точно не будут», – отметил глава региона.

Губернаторской премией будут поощрены муниципальные команды, главы также получат персональные премии.

«Я искренне рад, что у нас с вами сложилась такая дружная профессиональная команда, которой доверяют жители Псковской области и федеральное руководство. Сделано немало, но ещё больше предстоит. Уверен, что мы справимся со всеми вызовами», – заключил Михаил Ведерников.