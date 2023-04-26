Политика

С Днем российского парламентаризма поздравил псковичей Александр Козловский

С Днем российского парламентаризма жителей Псковской области поздравил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Видео: Александр Козловский / Telegram

«Работа парламентария – это череда командировок и встреч, совещаний и комитетов. Это общение с коллегами-депутатами, работа над законодательной базой страны и долгожданные встречи с жителями вверенного избирательного округа. Но самое главное – это неиссякаемая энергия и жизнь, как я это называю, в повестке. Мы не можем не видеть и не знать, что происходит в регионе и в стране в целом, потому что наша работа – знать проблемы и оперативно их решать», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Парламентарий поздравил коллег с праздником и пожелал им успехов в профессиональной деятельности, здоровья, благополучия.

«Мы должны помнить, что наша главная задача – работать на благо России и россиян!» - заключил депутат.