Политика

Александр Котов: Парламентаризм дает всем слоям общества возможность быть услышанными

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил депутатов всех уровней, сенаторов и жителей Псковской области с Днём российского парламентаризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Парламентаризм является неотъемлемой частью демократического государственного устройства – этот институт предоставляет всем слоям общества возможность быть услышанными через своих представителей. Обладая законодательными, надзорными и представительскими функциями парламенты становятся площадкой взаимодействия власти и гражданского общества, политических, профессиональных, общественных, территориальных сообществ», - сказал спикер регионального парламента.

Александр Котов отметил, что деятельность всенародно избранных парламентов, а потому наделённых полномочиями от имени народа и в интересах народа принимать решения, влияет на все сферы жизни. От качества и своевременности принимаемых законов зависят стабильные общественные взаимоотношения, реализация экономического потенциала территорий, развитие социальной сферы, сохранение исторического наследия и продвижение новых инициатив, продолжил он.

«Уверен, депутаты всех уровней осознают ответственность перед страной и согражданами и приложат максимум усилий для эффективного осуществления парламентской деятельности во благо людей и Отечества», - заключил Александр Котов.