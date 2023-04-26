Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола про конкурентность губернаторских выборов-2023

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола на тему «Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?», который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Напомним, проведение круглых столов и дебатов в преддверии выборов - многолетняя традиция редакции. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.

В программе ожидается участие представителей шести партий:

Александр Гончаренко, председатель Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия»;

Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания;

Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания;

Олег Брячак, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Псковского областного Собрания;

Андрей Маковский, председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания;

Лев Шлосберг, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко».

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей, политический обозреватель Александр Савенко.

Напомним, выборы губернатора пройдут в сентябре 2023 года. Неофициальный старт кампании дала встреча президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, кандидатура которого 21 апреля была выдвинута на предварительное голосование «Единой России». Ожидается, что участие в губернаторских выборах также примут представители КПРФ, ЛДПР и других партий.