«Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики. ВИДЕО

Политика
Поделитесь новостью с друзьями
ПЛН в телеграм
Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Сегодня в выпуске:
- День Победы-2023 без парадов и салютов: такие времена.
- Атака дронов и покушение на Прилепина: будут ли последствия и кто такие «рассерженные патриоты»?
- Выборы-2023: сомнения эсеров и что-то новое и интересное у псковских коммунистов.
С текстовой версией можно ознакомиться ниже по ссылке.
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?