Политика

На предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались более 1,5 млн человек

На предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались более 1,5 миллиона человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Это более 6,5% от числа избирателей в регионах, где осенью пройдут выборы, сообщил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов на круглом столе «Электронное предварительное голосование "Единой России": безопасность, легитимность и удобство для пользователей».

«У нас проходят 183 избирательные кампании, где будут применяться цифровые инструменты. Они охватывают примерно 20 миллионов избирателей. Более 1,5 миллиона избирателей уже зарегистрировано в системе предварительного голосования. Это уже выше 6,5%. Таких значений мы не достигали при проведении региональных кампаний», - подчеркнул Сергей Перминов.