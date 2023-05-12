Политика

Названы предельные суммы расходов избирательного фонда на выборах в Псковской области-2023

Предельная сумма расходов избирательного фонда на выборах губернатора Псковской области в 2023 году составит 90 млн рублей. Об этом на совещании с региональными отделениями политических партий сегодня, 12 мая, сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Немаловажный момент связан с избирательными фондами. На выборах губернатора Псковской области предельная сумма расходов избирательного фонда составит 90 млн рублей», - сказал Сергей Ковальчук.

Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, эта сумма составит 5 млн рублей. Для кандидата на должность главы района - 20 млн рублей.

«В принципе для избирательных объединений, выдвинувших единый список в представительный орган местного самоуправления, эта сумма составляет 20 млн рублей», - добавил Сергей Ковальчук.