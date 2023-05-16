Политика

«Три мудреца»: Нужна ли России государственная идеология? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 мая. Ведущие - Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.

Непринужденно и нескучно ведущие попробовали разобраться, нужна ли России государственная идеология, а поводом для этого послужила недавняя инициатива Минюста отменить статью Конституции РФ о запрете госидеологии.

Обсуждая интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни, «мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.