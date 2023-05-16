Политика

С отчётом перед областным Собранием выступит 1 июня губернатор Михаил Ведерников

С отчёта о деятельности правительства региона в минувшем году начнётся очередная 22-я сессия Псковского областного Собрания – перед депутатами выступит губернатор Михаил Ведерников. Заседание назначено на 1 июня. Такое решение принял Совет законодательного органа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Нам необходимо назначить на сентябрь выборы губернатора Псковской области, для принятия такого решения законодательство определяет временные рамки. Предлагаю провести очередную сессию 1 июня, чтобы выборы прошли в Единый день голосования – именно с этого дня по графику такое решение возможно», - обратился к коллегам председатель областного Собрания Александр Котов.

Депутаты решили не совмещать отчёт главы региона с парламентским часом. «На сессии будет большое выступление губернатора, а перед заседанием пройдут традиционные встречи с фракциями, где каждый сможет задать самые острые вопросы, в том числе и по теме образования, которую мы планировали обсудить подробно», - напомнил вице-спикер Александр Братчиков и предложил перенести парламентский час на следующую сессию, чтобы избежать дублирования информации.

Повестка заседания включает 15 вопросов. Вслед за отчётом Собрание рассмотрит предложенные правительством изменения в законы о мерах поддержки инновационной деятельности и применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, поправки в законодательство, регламентирующее предоставление земельных участков многодетным семьям. Новые изменения разработаны для отраслевых систем оплаты труда и в вопросах гарантий равенства политических партий при освещении деятельности в радио- и телеэфире. Также депутатам предстоит заслушать два доклада – уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова представит информацию о работе в 2022 году, председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов сообщит о ходе и реализации аграрной политики за этот же период.

Заседание начнётся 1 июня в 11:00 и пройдёт в актовом зале правительства Псковской области.