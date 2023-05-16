Политика

Борис Елкин отчитается о своей деятельности перед гордумой 26 мая

Глава города Пскова Борис Елкин отчитается о своей деятельности и деятельности администрации Пскова за 2022 год на очередной сессии Псковской городской Думы 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе гордумы.

Очередная 11 сессия городской Думы состоится в Городском культурном центре. В основной повестке дня сессии 13 вопросов. Помимо отчета главы города, депутатам предстоит заслушать отчет председателя контрольно-счетной палаты Пскова о деятельности палаты по итогам 2022 года.

Также на сессии рассмотрят вопрос об исполнении бюджета города Пскова за I квартал 2023 года, внесут изменения в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвердят индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля.

Помимо этого, в повестке дня сессии вопросы о подлежащей перечислению в бюджет части прибыли муниципальных предприятий города Пскова «Лифтмонтажсервис» и «Банно-прачечный комбинат» за 2022 год, установление границ территорий двух ТОСов, а также утверждение экономически обоснованного тарифа на услуги, оказываемые банями муниципального предприятия города Пскова «Банно-прачечный комбинат», награждение почетной грамотой Псковской городской Думы главного специалиста библиотечно-информационной деятельности отдела информационно-коммуникационных технологий Центральной городской библиотеки МАУК «Централизованная библиотечная система» города Пскова Анны Подабулкиной и другие вопросы.