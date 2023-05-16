Политика

«Единая Россия» фиксирует всплеск DDoS-атак на сайт предварительного голосования

«Единая Россия» фиксирует множественные DDoS-атаки на сайт предварительного голосования, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Скриншот: «Единая Россия» / Telegram

Количество DDoS-атак увеличилось с началом процедуры. Все попытки обрушить систему отбиваются с помощью Роскомнадзора, Qrator Labs и инфраструктуры, которую предоставляют партнеры по информационной безопасности. Сайт работает штатно.

География атак широкая. Помимо большого количества IP-адресов из США и Германии, к ним подключились адреса из Финляндии.

Напомним, праймериз «Единой России» в электронном формате начались в полночь по московскому времени 22 мая и завершатся 28 мая.

Ранее «Единая Россия» объявила конкурс на взлом системы предварительного голосования. Участники конкурса не выявили уязвимостей.