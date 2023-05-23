Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с членом ЦИК Андреем Шутовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — доктор исторических наук, член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним об истории избирательной системы России, которой в этом году исполняется 30 лет, о выборных технологиях 2023 года. Также Андрей Шутов поделится своими впечатлениями от IV Форума молодежных избирательных комиссий, который прошел в Пскове 18-19 мая.

Трансляция завершена.