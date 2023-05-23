Член ЦИК России Андрей Шутов: Взаимодействие с молодежью – это работа на будущее нашей политической системы

О значимости молодежи для будущего политической системы России заявил доктор исторических наук, член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению Андрея Шутова, механизм выборов, интерес к выборам, интерес избирать и быть избранными – это фактор и рычаг, которые позволяют гражданину активно участвовать в жизни общества и государства.
«Важно, чтобы молодой человек был заинтересован в том, что от его голоса, от его жизненной активной позиции зависит будущее. Если мы добьемся такого отношения к выборам, то, значит, наши усилия не напрасны», – заключил он.