Политика

Член ЦИК России Андрей Шутов: Взаимодействие с молодежью – это работа на будущее нашей политической системы

О значимости молодежи для будущего политической системы России заявил доктор исторических наук, член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Работа с молодежью – это работа на будущее нашей политической системы, работа на будущее нашего государства. Я бы не стал говорить о молодежи как об аполитичной социальной группе. Мне кажется, что она, как и любая молодежь, в разные исторические эпохи – разная. Есть люди, которые собираются делать себе политическую карьеру, это вполне уважаемый вид или род деятельности. Есть люди, которые наметили себе карьеру в государственных и муниципальных учреждениях. Есть те, которые уйдут на производство, в экономику, финансы, другие сферы нашей жизни», – сказал он.

По мнению Андрея Шутова, механизм выборов, интерес к выборам, интерес избирать и быть избранными – это фактор и рычаг, которые позволяют гражданину активно участвовать в жизни общества и государства.

«Важно, чтобы молодой человек был заинтересован в том, что от его голоса, от его жизненной активной позиции зависит будущее. Если мы добьемся такого отношения к выборам, то, значит, наши усилия не напрасны», – заключил он.