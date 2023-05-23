Политика

Андрей Шутов: ДЭГ позволило вернуть молодежь на выборы

Об отношении к дистанционному электронному голосованию рассказал доктор исторических наук, член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Скажу о позиции председателя Центризбиркома, которую разделяю. Наряду с ДЭГом почему бы не оставить прежнюю систему, когда люди, для которых выборы это не просто процедура, а праздник, почему бы этим людям не оставить возможность прийти на избирательный участок, поставить подпись, получить бюллетень, опустить свой бюллетень, в урну для голосования? Это имеет символическое значение, определенный политический ритуал. Тем людям, кому это интересно, чья политическая культура заточена именно на эти вещи. Почему бы не оставить им эту возможность? Но есть и другие», – сказал Андрей Шутов.

По мнению члена ЦИК России, ДЭГ позволило вернуть молодежь на выборы, но также следует уделять внимание и людям других поколений.

«Молодежь регистрируется и в дни голосования, определяет нажатием кнопки результат своего собственного голосования. Им это интересно, они приобщаются к важнейшему механизму принятия решений в государстве. Должно быть и то, и другое, а там жизнь подскажет, что оставлять. По моему убеждению, будущее за дистанционным электронным голосованием со временем, но не так сразу. Мы должны учитывать, что наше общество состоит из нескольких поколений, у которых свой тип политической культуры. Если мы это будем учитывать, мы тогда сохраним то, чтобы наши граждане, которые обладают активным избирательным правом, использовали его в полной мере», – заключил он.