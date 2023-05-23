Политика

«Гайд-парк»: Член ЦИК Андрей Шутов об истории избирательной системы современной России. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 мая. Гость студии — доктор исторических наук, член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним об истории избирательной системы России, которой в этом году исполняется 30 лет, о выборных технологиях 2023 года. Также Андрей Шутов поделился своими впечатлениями от IV Форума молодежных избирательных комиссий, который прошел в Пскове 18-19 мая.