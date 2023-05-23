Политика

ЛДПР довольно ярко начинает и вполне может занять на выборах второе место — Александр Серавин

ЛДПР активно себя проявляет в преддверии крупных кампаний, которые впервые пройдут без их признанного лидера Владимира Жириновского, и вполне может выйти на выборах в Псковской области на второе место. Такое мнение заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я могу сказать, что ЛДПР довольно ярко начинает, и у них будет довольно интересный и ресурсный потенциал. Я с большим интересом буду наблюдать, даже болеть. Мне интересно, как ЛДПР без своего признанного лидера будет справляться с такими крупными кампаниями, как губернаторские», - сказал Александр Серавин и напомнил, что в этом году в России пройдет более 20 губернаторских выборов.

Интерес для вице-губернатора составляет то, что предложат избирателям либерал-демократы: «Интересно, каковы будут их позиции. Потенциал у них есть. Тем более, как теперь выясняется, очень многое из того, что казалось населению довольно диким из того, что говорил Жириновский, оказалось правдой и реальностью. Поэтому запас есть, но вопрос в том, как они это пакуют информационно, как преподнесут, смогут ли они найти свои подходы. Если смогут, то я, безусловно, думаю, что они смогут стать вторыми».

Успех КПРФ, продолжил Александр Серавин, во многом зависит от уровня тоски по СССР. По наблюдениям гостя студии, с каждым годом этот показатель растет.

«Если посмотреть сейчас по населению, то чем дальше от Советского Союза, тем больше тоски по нему. По тому хорошему, что там было (там было, конечно, и хорошее, и плохое)», - заметил заместитель губернатора Псковской области во внутренней политике.

Ранее перспективы соперничества КПРФ и ЛДПР за второе место на сентябрьских выборах обсудили участники программы «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).