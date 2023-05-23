Александр Серавин: Работать в режиме псковского губернатора очень тяжело

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, действительно, работает в режиме 24/7, и заставляет так работать весь аппарат правительства области. Об этом заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии напомнил, что псковский губернатор сам разбирает свою почту, сам отвечает на личные сообщения и обращения граждан, уделяя общению с населением большое внимание. Итог — абсолютный рейтинг известности.
«Я считаю, что такой лимит доверия, рейтинг доверия у губернатора — это как раз следствие очень большой и активной работы, собственно говоря, так губернатор и будет продолжать действовать. Тогда (на выборах-2018 — ред.) он был мало знаком, а сейчас его знают практически все, по-моему, 2% только его не знают. Рейтинг известности у него абсолютный», - заметил заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике.
Ранее сообщалось, что уровень доверия к действующему губернатору и президенту в Псковской области выше среднего показателя по России.