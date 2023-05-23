Политика

Более 1,5 миллиона избирателей приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

В предварительном голосовании политической партии «Единая Россия» уже приняли участие 1,5 миллиона человек, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Регистрация на сайте PG.ER.RU продолжается до 23.59 по московскому времени 26 мая. Само голосование продлится до 28 мая включительно.

Напомним, регполитсовет поддержал кандидатуру губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для участия в предварительном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения кандидатов на должность главы региона.