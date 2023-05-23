Политика

Псковская область старается оставаться законодателем электоральной моды — Александр Серавин

Псковская область старается оставаться законодателем электоральной моды, поэтому и дистанционное электронное голосование здесь начали применять раньше, чем в большинстве регионов. Об этом заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«ДЭГ - это то будущее, которое уже свершилось, - подчеркнул Александр Серавин. - Мы дальше все равно пойдем по пути ДЭГа, я думаю, что более 50% населения будет голосовать через ДЭГ, но останется часть, которая будет голосовать также в рамках участковых избирательных комиссий».

При этом, продолжил вице-губернатор, количество УИКов будет сокращаться, как это сегодня происходит в Москве. Такие процессы в Псковской области, по его мнению, начнутся в течение 3-5 лет. Как заметил гость студии, такой шаг поможет сэкономить значительную часть бюджетных денег.

Александр Серавин заметил, что пока многие регионы страны не готовы к внедрению ДЭГ, поскольку до этого должна пройти определенная информационная работа, а затем — тренировка. В качестве примера такой тренировки он привел кампанию по выборам депутатов Псковской городской Думы в сентябре 2022 года, которая прошла с применением ДЭГ, в то время как другие кампании в области провели традиционным способом.

«Порядка в трети регионов по показателям социологии и еще ряду критериев население еще пока не готово к введению ДЭГ. Соответственно, в рамках этой президентской кампании (в 2024 году — ред.) вводить там, наверное, его не будут», - предположил Александр Серавин.

Псковская область, продолжил гость студии, старается идти в ногу со временем.

«Учитывая, что и тысячу лет назад Псковская область была одним из законодателей электоральной моды в России (вместе с Новгородской), мы стараемся оставаться в этом же ключе. Чем быстрее мы научимся делать то, что будет определяться в будущем, тем проще нам будет существовать в этом будущем», - заключил заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике.

Напомним, ранее плюсы и минусы ДЭГ стали темой программы «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).