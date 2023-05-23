Политика

ДЭГ и три дня голосования делают выборы более легитимными — Александр Серавин

Легитимность выборов напрямую зависит от явки, и такие механизмы, как дистанционное электронное голосование и проведение выборов в три дня, помогают сделать выборы более честными. Такое мнение заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Трехдневное голосование захватывает пятницу, и поэтому это очень повлияло на увеличение количества участвующих в выборах. То есть легитимность точно выросла, - сказал Александр Серавин.

При этом, по его мнению, если люди, которые раньше не ходили на выборы, потому что в выходные у них дела, начнут голосовать электронно, можно будет вернуться к однодневным выборам.

«Для меня легитимность - это сейчас важнейший критерий, - подчеркнул вице-губернатор. - Для меня важно, чтобы выборы прошли легитимно, чтобы больше людей поучаствовали, и чтобы максимально не было никаких сомнений, никаких шероховатостей».

Цель на губернаторскую кампанию-2023 - превысить явку предыдущих губернаторских выборов в Псковской области. Александр Серавин напомнил, что в 2018 году она составила порядка 36%.

Ранее председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявлял, что явка на выборах начнет расти из-за внедрения дистанционного электронного голосования, в том числе, на муниципальных выборах, а также из-за проведения многодневного голосования.