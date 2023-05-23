Политика

Легитимные выборы в условиях новой политической реальности - миф или реальность?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему легитимности выборов в нынешних условиях. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В этом году в Псковской области голосованием с 8 по 10 сентября завершатся 12 избирательных кампаний, в том числе одна из самых главных для региона - губернаторская. Чем ближе единый день голосования, тем чаще звучат голоса отдельных представителей оппозиции, выражающих сомнения в легитимности предстоящих выборов. В этом году решение задачи обеспечения легитимности избирательной кампании действующей власти усложняет текущая внешнеполитическая и внутриполитическая ситуация в стране. Предстоящее голосование пройдет на фоне специальной военной операции, санкционного давления со стороны коллективного Запада и закручивания гаек во внутренней политике.

Результат голосования считается легитимным в том случае, если максимальное число избирателей принимают данный результат и согласны с ним. Основные «маркеры» легитимности выборов: прозрачность голосования, которую должны обеспечить избирательные комиссии, и возможность участия в предвыборной борьбе различных кандидатов и партий — то есть конкуренция. Если избиратель видит, что выборы организованы честно, а для наблюдателей создана возможность фиксировать и пресекать нарушения, то вопросов к результату будет меньше.

Легитимные выборы - миф или реальность? С помощью каких инструментов обеспечивается легитимность выборов в Псковской области? Как отразится на легитимности выборов текущая общественно-политическая ситуация? Ответы на эти вопросы – в программе «Дневной дозор».

Критериями легитимности являются отсутствие жалоб и судов по отмене итогов голосования, рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он отметил, что в последнее время не было ни одного случая, когда приходилось отменять итоги голосования.

«У нас очень простой критерий легитимности: если нет жалоб и судов по отмене итогов голосования. С 2019 года, с тех пор, как коллеги выбрали меня на этот важный пост, да и до меня таких случаев не было. Если после выборной кампании остаются недовольные, а они всегда остаются, начинают нас критиковать, говорить, что все выборы проходят нелегитимно. Мне становится смешно, поскольку такие политические заявления граничат с популизмом. Поскольку если выборы прошли нелегитимно, то у вас есть право обратиться в вышестоящую избирательную комиссию, в суд, дойти до конституционного. Но никто этого не делает, поскольку весь информационный шум спадает через месяц после выборов, все смиряются с поражением и спокойно продолжают свою политическую жизнь. Но критиковать каждый раз избирательную систему за то, что не подготовились к избирательной кампании, за то, что избиратель не выбрал вас... Я понимаю, что нужно оправдаться за потраченные финансы, но не надо использовать как инструмент в этом случае избирательную систему. Все привыкли на неё пенять, но вы посмотрите на результаты своей политической партии, сравните с другими, в чем проблема. Если есть вопросы, то мы встречаемся на площадке Избирательной комиссии и в суде, если это будет необходимо. Все суды, которые были направлены на изменение результатов голосования, были в нашу пользу, ни одной причины отменить или изменить итоги не было».

Про инструменты обеспечения легитимности выборов в Псковской области рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. По ее словам, действующего механизма предостаточно для доверия результатам голосования.

«Могу сказать своё личное мнение. Я второй год принимаю участие в выборах как председатель региональной Общественной палаты, в совместных заседаниях с Избирательной комиссией. Могу сказать, что над критерием легитимности – участие и информирование СМИ – идет постоянная работа. Избирательная комиссия приглашает все СМИ, которые действуют на территории области. Также приглашают и Общественную палату, мы постоянно присутствуем на встречах, слышим конкретные вопросы. Мы фиксируем все звонки, которые к нам поступают. Что ещё? Если кто-то считает, что этого недостаточно, и предложит нам ещё одну форму, мы отреагируем и рассмотрим. Мы принимаем участие в работе всех избирательных комиссий в качестве наблюдателей. Более того, планируется опять видеостена, что было в прошлом году. У нас было организовано суточное дежурство, сидели, смотрели на экран, где были представлены 80% избирательных участков, и любое движение было видно, реакция была мгновенной, разбирался любой случай. В этом плане область наша очень надёжно представлена».

Трехдневное голосование и ДЭГ дают возможность поучаствовать в выборах каждому гражданину. По мнению заместителя губернатора Псковской области Александра Серавина, чем выше явка на голосовании, тем больше легитимность выборов.

«Трёхдневное голосование очень повлияло на количество участвующих в выборах, то есть легитимность точно выросла, поскольку в нем приняло участие большое количество населения. Если электронное голосование покажет, что определенная часть населения готова голосовать через Интернет, то, безусловно, можно вернуться к одному дню. Но я исхожу из того, что чем больше людей участвует в выборах, тем больше легитимность. Для меня не столько важно, какие из партий сколько процентов голосов наберут, а чтобы выборы прошли легитимно. Чтобы в них поучаствовало больше людей, чтобы максимально не было сомнений и шероховатостей.

Легитимность выборов в большей степени зависит от предвыборной кампании, которые проводят партии, и желания привлечь как можно больше избирателей на голосование, считает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. На его взгляд, текущая общественно-политическая ситуация в нашей стране не должна повлиять на легитимность выборов.

«Могу сказать, что на сегодняшний день нет никаких обстоятельств, которые могли бы повлиять на легитимность выборов. Даже несмотря на проведение специальной военной операции, федеральное законодательство вносит поправки в федеральные законы, которые позволяют проводить выборы на территориях, где введено военное положение, что раньше было запрещено. С другой стороны, мне кажется, что система правоохранительных органов позволит гражданам безопасно проголосовать на выборах, которые будут в сентябре. Но самое главное в том, что легитимность выборов зависит ещё и от желания партий привлечь избирателей на свою сторону и провести интересную и эффективную кампанию, чтобы люди пришли на участки и проголосовали за того кандидата, который, по их мнению, будет более эффективно управлять областью и более основательно решать проблемы жителей в нашем регионе. Поэтому пока на сегодняшний день проблем насчет легитимности не вижу».

По словам председателя регионального отделения Союза женщин России Натальи Никифоровой, современная избирательная система не сравнится с той, которая была в 90-е годы. За 30 лет удалось добиться цивилизованного голосования, результаты которого вызывают доверие.

«Если сравнивать современность с выборной ситуацией в 90-е, когда мы видели полный беспредел в выборной системе, какой ценой доставалась победа, сколько было криминальных историй, то сегодня мы видим цивилизованное выборное поле. В нашей стране в самый сложный момент мы собираемся, нам нужен лидер, которому мы будем доверять и который нас не подведет. Мы должны понимать, что на уровне нашего региона к власти приходят и должны приходить разумные люди, имеющие политический вес, способные выстроить отношения с органами власти по вертикали, вхожие в кремлевские кабинеты, которые могут заниматься экономическими вопросы и привлекать деньги в регион».

Повлияет ли текущая общественно-политическая обстановка на предстоящую избирательную компанию, рассказал известный российский политолог Игорь Минтусов.

«Повлияет ли текущая обстановка в стране на легитимность? Во-первых, все будет зависеть от того, как пройдёт организация выборов. Здесь есть два фактора. Первый - будут ли зарегистрированы все кандидаты, которые захотят избраться, не будут ли не зарегистрированы те, кто не является политически неприемлемыми для действующей власти, и на основе юридических постановлений эти кандидаты не будут зарегистрированы. Если кандидаты не будут зарегистрированы, исходя из буквы закона, это первый вопрос, который будет ставить под сомнение легитимность выборов. Второй пункт - процедура подсчета голосов, я говорю в первую очередь о ДЭГе. Если большая часть избирателей проголосует с помощью ДЭГ, то у некоторых экспертов, у меня точно, будут большие сомнения в легитимности выборов. Потому что в рамках нынешнего законодательства ДЭГ нельзя проконтролировать независимыми наблюдателями от оппозиционных партий или независимыми общественными наблюдателями, а не псевдообщественными, которые могут создаваться исполнительной властью и ею контролируются. В моем представлении, как эксперта, подсчет голосов по ДЭГу невозможно проконтролировать. ЦИКа и стоящая за ней исполнительная власть должны доказывать, что процедура прозрачна и ее можно проконтролировать».

Так сложилось, что перед выборами и после них оппозиционеры, недовольные результатами голосования, ставят под сомнение легитимность выборов. Попытки их развеять ни к чему не приводят.

«Такие сомнения у представителей политического истеблишмента не рассеются, потому что это элемент их политической риторики и игры, - убежден вице-губернатор Псковской области Александр Серавин. - В соседней Эстонии больше половины избирателей голосуют электронно - и никаких проблем особо нет. Я уверен, если бы у нас электронное голосование не вводилось, то ряд представителей политической оппозиции говорили бы о том, что надо электронно, современно, как у соседей».

Во многом легитимность зависит от активной гражданской позиции каждого из нас. Личная причастность к процессу выборов формирует доверие к результатам, даже если мнение избирателя по результатам не совпадает с мнением большинства. Поэтому так важны вопросы явки и легитимности выборов.

Понимая это, сотрудники радио «ПЛН FM», как и прежде, будут уделять этой важнейшей теме политической жизни пристальное внимание. На наших волнах вы сможете услышать заявления представителей самых разных политических сил, комментарии обозревателей, мнения комментаторов и многое другое. День за днем мы будем держать вас в курсе происходящего на главных региональных выборах.

Анастасия Сливинская