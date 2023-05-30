Политика

Александр Братчиков: Губернатор честно отвечает на вопросы

Встреча фракций с губернатором Псковской области – всегда живой разговор, заявил, говоря о предстоящей сегодня встрече, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Со всеми фракциями запланирована встреча. Сначала будет встреча с "Единой Россией". Невозможно встретиться с одними и проигнорировать встречу с другими. Губернатор поступает абсолютно верно – он встречается со всеми фракциями, обсуждает с ними насущные вопросы и отчитывается о работе за предыдущий год», – сказал вице-спикер.

Встреча с губернатором – живой разговор, считает Александр Братчиков. «То ,что происходит на встрече с фракцией "Единой России" – это диалог. Как правило, встречи длятся не час, а больше. Губернатор честно отвечает на вопросы», – продолжил он.

Гость студии уточнил, что депутаты представят темы, беспокоящие жителей Псковской области. Среди них – медицинское обеспечение и улично-дорожная сеть.

Напомним, губернатор Псковской области представит отчёт о деятельности правительства региона 1 июня на очередной 22-й сессии регионального парламента. Перед заседанием пройдут традиционные встречи с фракциями.