Политика

«Гайд-парк»: Александр Братчиков об отчетах власти и комфортной городской среде. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 мая. Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Он пришел в прямой эфир за пару дней до очередной сессии регионального парламента, на которой с отчетом о деятельности в 2022 году выступит губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Перед своим отчетом глава региона встречается с представителями депутатских партийных фракций.

Какие острые вопросы приготовили для него единороссы? Доволен ли Александр Братчиков работой областного правительства? Какие изменения произошли за последний год в его округе и в регионе в целом? Об этом и многом другом с вице-спикером поговорил Максим Костиков. Также они поговорили об участии псковского региона в программе «Формирование комфортной городской среды».