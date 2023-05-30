Политика

Депутаты удовлетворительно оценили работу главы Островского района в 2022 году

Собрание депутатов Островского района удовлетворительно оценило работу главы Островского района Дмитрия Быстрова и деятельность районной администрации за 2022 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района, такое решение приняли на 12-й сессии районного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

В своём докладе Дмитрий Быстров детально проинформировал депутатский корпус района о положение дел в социально-экономической сфере на территории Островского района по итогам 2022 года, дал расширенный срез информации по сферам образования, культуры и спорта, довёл основные тенденции демографической ситуации, остановился на ключевых моментах в сфере занятости населения, рассказал об исполнении бюджета района за отчётный период, инвестиционной составляющей и планах дальнейшего развития муниципалитета по различным направлениям.

«Мы пережили весьма непростой год. И дело не только в последствиях пандемийного периода. Санкционное давление и негативное поведение недружественных стран приобрело беспрецедентный характер и достигло небывалого уровня. При этом благодаря своевременному комплексу мер на федеральном уровне, чётко выстроенной линии поведения регионального правительства наша экономика не только выдержала, но и по многим направлениям совершила количественный и качественный скачок вперёд. Вместе с тем социально-общественная обстановка в нашем районе характеризуется определённой напряжённостью. Связано это с тем, что в рамках проведения СВО какое-то число жителей региона и нашего района мобилизовано, многие военнослужащие островского гарнизона также выполняют сложную боевую задачу. Понятно, что семьи, родные, знакомые очень за них переживают. При этом хочется отметить высокую степень не только сопереживания населением, но и большую поддержку и помощь нашим воинам. Это сбор посылок с продуктами питания и гигиены, тёплыми вещами, пошив маскировочных сетей и других воинских атрибутов, а также большая патриотическая работа среди молодёжи. Огромное всем за это спасибо! В поддержке нуждаются и члены семей участников СВО. Органы местного самоуправления, волонтёры, активные граждане оказывают всю необходимую помощь. Так и должно быть!» - предварял свой доклад руководитель муниципалитета.

Отчётный доклад глава Островского района заканчивал на позитивной ноте: «Потенциал роста в нашем районе есть. Во многом улучшение жизнедеятельности зависит от каждого из нас, работников всех сфер деятельности, а также конструктивной, взвешенной позиции и вклада депутатского корпуса, позитивной активности граждан. Как оптимист, я ставлю перед собой и сотрудниками администрации самые амбициозные планы и верю, что многое у нас получится. Будем и дальше работать, главное не унывать!»

Среди пожеланий на будущий период деятельности, которые поступили главе Островского района от депутатов различных политических фракций, – дальнейшая планомерная работа по увеличению районного бюджета, как базы для улучшения благосостояния и повышения уровня жизни населения, продолжение курса на сохранение и развитие аутентичных историко-культурных традиций и патриотическое воспитание молодёжи.

Дмитрий Быстров поблагодарил состав депутатского корпуса за хорошо налаженный деловой диалог с исполнительной властью и конструктивный подход при подготовке и принятии важных решений на благо населения Островского района.