Депутаты удовлетворительно оценили работу главы Островского района в 2022 году

Собрание депутатов Островского района удовлетворительно оценило работу главы Островского района Дмитрия Быстрова и деятельность районной администрации за 2022 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района, такое решение приняли на 12-й сессии районного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: администрация Островского района
В своём докладе Дмитрий Быстров детально проинформировал депутатский корпус района о положение дел в социально-экономической сфере на территории Островского района по итогам 2022 года, дал расширенный срез информации по сферам образования, культуры и спорта, довёл основные тенденции демографической ситуации, остановился на ключевых моментах в сфере занятости населения, рассказал об исполнении бюджета района за отчётный период, инвестиционной составляющей и планах дальнейшего развития муниципалитета по различным направлениям.
Отчётный доклад глава Островского района заканчивал на позитивной ноте: «Потенциал роста в нашем районе есть. Во многом улучшение жизнедеятельности зависит от каждого из нас, работников всех сфер деятельности, а также конструктивной, взвешенной позиции и вклада депутатского корпуса, позитивной активности граждан. Как оптимист, я ставлю перед собой и сотрудниками администрации самые амбициозные планы и верю, что многое у нас получится. Будем и дальше работать, главное не унывать!»
Среди пожеланий на будущий период деятельности, которые поступили главе Островского района от депутатов различных политических фракций, – дальнейшая планомерная работа по увеличению районного бюджета, как базы для улучшения благосостояния и повышения уровня жизни населения, продолжение курса на сохранение и развитие аутентичных историко-культурных традиций и патриотическое воспитание молодёжи.
Дмитрий Быстров поблагодарил состав депутатского корпуса за хорошо налаженный деловой диалог с исполнительной властью и конструктивный подход при подготовке и принятии важных решений на благо населения Островского района.