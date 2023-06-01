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Политика

«Единая Россия» утвердила итоги предварительного голосования

01.06.2023 19:36|Псков

Участие в предварительном голосовании «Единой России» приняли 3,17 миллиона человек. Процедура прошла в 55 регионах, где осенью состоятся 183 избирательные кампании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Выбрать наиболее достойных кандидатов нам помогают граждане. Предварительное голосование совершенствуется, становится надёжнее, удобнее. В этом году оно было электронным, за исключением новых субъектов России, где использовалась смешанная форма, по понятным причинам. Отдельная благодарность всем, кто принял участие в предварительном голосовании, отвечал за организацию и проведение, особенно в новых регионах. Приоритетом была безопасность избирателей», – подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.

Как напомнил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, на предварительное голосование зарегистрировались 15,5 тысяч кандидатов, из которых 28% – молодые люди в возрасте до 35 лет. 

«Победителями предварительного голосования стали 18 активистов "Молодой Гвардии Единой России". Многие одержали победу в конкурентной борьбе с сильными и известными в регионах политиками. В Ярославской области руководитель отделения МГЕР Иван Демидов одержал победу по 30-му округу, опередил секретаря реготделения Ольгу Хитрову. Ольга, в свою очередь, уверенно победила по территориальной группе. В Тюменской области руководитель отделения МГЕР Владимир Сбитнев одержал победу, более чем в два раза опередив ближайшего конкурента по количеству голосов. Все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтёрской миссии на Донбассе. И такой результат является признанием общества важности их миссии», – подчеркнул он.

Отдельное внимание уделили участникам СВО – их на предварительном голосовании было больше 150 человек, и все показали хорошие результаты. В Волгоградской области профессиональный военный, участник СВО Александр Нелепин, получив ранение и вернувшись в родной регион, занял первое место в территориальной группе на выборах депутатов Волгоградской городской Думы, рассказал секретарь Генсовета партии.

«Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он также сообщил, что 44% кандидатов предварительного голосования – женщины. Более половины – беспартийные.  

«Если смотреть разбивку по профессиональным средам: 14% - действующие депутаты, по 12% – у представителей сферы образования и государственного муниципального управления, по 6% – у представителей сферы культуры и общественных организаций», – отметил Андрей Турчак.

Отдельно секретарь Генсовета выделил участников кадрового проекта «ПолитСтарт».

«Во всех регионах участники "ПолитСтарта" одержали красивые, яркие победы. Также приведу примеры: в Новгородской области среди кандидатов на выборах в думу Великого Новгорода участник проекта, руководитель социально ориентированной некоммерческой организации Сергиенко Екатерина обошла по количеству голосов Марию Белкову, руководителя регионального исполкома и действующего депутата гордумы», – сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета остановился и на предварительном голосовании в новых регионах. Там в процедуре приняли участие 466 тысяч человек. Из них почти половина – жители ДНР.

«Хотел бы отдельно поблагодарить секретаря нашего Донецкого регионального отделения (Дениса Пушилина – ред.), весь коллектив регионального исполкома, всю команду, оргкомитет предварительного голосования. В тяжелейших условиях показать явку без малого 210 тысяч жителей говорит о том, что работа в новом регионе поставлена на должном уровне», – подчеркнул секретарь Генсовета.

Он отметил, что самая высокая явка на предварительном голосовании была в Якутии и Ненецком автономном округе — 14%. Лидерами по общей численности проголосовавших стала Ростовская область — 316 тысяч человек и Башкирия — 250 тысяч. 

«Явка на выборах в гордумы в административных центрах тоже была высокая. Пример — Екатеринбург, где проголосовали 120 тысяч горожан. В Волгограде — 66 тысяч и в Красноярске —56 тысяч жителей», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России».

Также Андрей Турчак сообщил, что на предварительном голосовании по довыборам в Госдуму по Симферопольскому одномандатному избирательному округу победу одержал депутат городского совета Симферополя Юрий Нестеренко.

«На предварительном голосовании по определению кандидата на пост мэра Хабаровска победил действующий мэр города Сергей Кравчук. Электронное голосование проходило по 9 кандидатурам. Явка составила почти 4,5%», — рассказал он.

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что победители предварительного голосования имеют преимущество перед оппонентами – они раньше заручились поддержкой граждан.

«Впереди — самая сложная фаза кампании. Нужно как можно активнее встречаться с людьми, погружаться в их проблемы, находить оптимальные решения. Искренне желаю успехов», — сказал Дмитрий Медведев.

Также Генсовет «Единой России» предложил главам субъектов и депутатам возглавить списки партии на региональных выборах. Представленные кандидатуры должны выдвинуть на конференциях региональных отделений «Единой России».

Это: Александр Авдеев – на выборах депутатов Заксобрания Владимирской области; Александр Цыбульский – на выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов и Архангельской городской Думы; Юрий Бездудный – на выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа; Алексей Цыденов – на выборах депутатов Народного Хурала Бурятии; Бату Хасиков – на выборах депутатов Народного Хурала Калмыкии; Айсен Николаев – на выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия); Сергей Цивилёв – на выборах депутатов Заксобрания Кемеровской области; Игорь Кобзев – на выборах депутатов Заксобрания Иркутской области; Радий Хабиров – на выборах депутатов Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан; Василий Голубев – на выборах депутатов Заксобрания Ростовской области; Василий Анохин – на выборах депутатов Смоленской облдумы; Денис Пушилин – на выборах депутатов Народного Собрания ДНР; Леонид Пасечник – на выборах депутатов заксобрания ЛНР; Евгений Балицкий – на выборах депутатов Заксобрания Запорожской области; Владимир Сальдо – на выборах депутатов Заксобрания Херсонской области; Сергей Сокол – на выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия.

Напомним, электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая. По максимально открытой модели, когда голосовать могли все зарегистрированные на территории избиратели. В четырёх новых регионах процедура состоялась не только онлайн, но и очно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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