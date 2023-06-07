Прайс на размещение агитационных материалов на сайте ПЛН на выборах 10 сентября

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в сетевом издании, оказанных зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года.
Изготовление и размещение ООО «Гражданская пресса» агитационных материалов в электронном периодическом издании «Псковская Лента Новостей»
|
Наименование
|
Период размещения
|
Стоимость
|
Баннер на главной странице (первое окно)
|
1 месяц
|
100 000- 60 000(в ротации) рублей
|
|
1 неделя
|
35 000-25 000 (в ротации) рублей
|
Баннер на главной странице (не в первом окне)
|
1 месяц
|
50 000-30 000 рублей
|
|
1 неделя
|
20 000 рублей
|
Баннер на внутренней странице
|
1 неделя
|
20 000 рублей
|
Изготовление баннера
|
|
3 000 рублей
|
Размещение статьи (интервью, выступления) в разделе «Политика» или «Общество», до 1,5 страниц А4 – 14 кеглем, в ленте новостей
|
-
|
10 000 рублей
|
Размещение информации в Топ3 на главной странице (по согласованию с редакцией)
|
1 день
|
20 000 рублей
|
Размещение статьи (интервью, выступления) с баннером-анонсом (до 1,5 стр. А4 -14 кеглем)
|
5 дней
|
25 000 рублей
|
Размещение статьи (интервью, выступления) в блоке (до 1,5 стр. А4 -14 кеглем)
|
5 дней
|
20 000 рублей
|
Подготовка и размещение на сайте текстовой расшифровки радиовыступления на радиоканале «60FM»
|
-
|
15 000 рублей
|
Размещение пресс-релиза (информационного сообщения) 1 стр.А4 -14 кеглем
|
|
5 500 рублей
|
Подготовка и размещение материала в мультимедийном формате (лонгрид или инфографика) на сайте с закреплением на главной странице на период от 3х дней с анонсированием в группах Интернет -издания в соцетях
|
От 3х дней
|
40 000 рублей
|
Закрепление материала на главной странице за баннером-анонсом или в виде главной новости блока
|
До 3 дней
|
10 000 рублей
|
Изготовление фоторепортажа
|
|
От 5 000 рублей
|
Размещение фото в разделе «фоторепортажи»
|
1 неделя
|
15 000 рублей
|
Размещение видеосюжета (предоставляется Заказчиком) *только с заказом публикации
|
до 3 мин.
|
15 000 рублей
|
Размещение видеоролика на сайте (без закрепления)*только с заказом публикации
|
До 30 сек.
|
5 000 рублей
|
Размещение видеосюжета на сайте в разделе «Видео» с закреплением на главной странице на 5 дней
|
До 30 сек.
|
20 000 рублей
|
Изготовление информационного видеосюжета
|
До 3 мин.
|
От 15 000 рублей
|
Проведение и организация пресс-конференции , включая подготовку и размещение 3-х новостей по материалам пресс-конференции на сайте ПЛН
|
|
30 000 рублей
|
Проведение on-line конференции на ПЛН
|
1 неделя
|
25 000 рублей
|
Размещение материала (репост) в группах ЭПИ ПЛН в соц.сетях (на выбор Заказчика: ВК, ОК, Telegram)
|
1 шт.
|
2000 рублей
|
Адаптация материала
|
|
1 000 рублей
|
Подготовка новости (работа журналиста)
|
|
1 500 рублей
|
Подготовка статьи (работа журналиста)
|
|
5 000руб.
|
Размещение опроса на заданную тему на сайте или в соцсетях Интернет-Издания
|
1 неделя
|
15 000 руб.
|
Подготовка и размещение видеоопроса на сайте с дублированием в соцсетях Интернет-издания
|
1 неделя
|
От 15 000 руб.
|
Изготовление агитационных материалов
|
|
Видеоролик на базе фото. Информационный ролик до 5 слайдов со звуком. Хронометраж от 5 до 15 сек. Изображения предоставляет Заказчик.
|
7 000 руб.
|
Видеоролик на базе видео-материалов. Информационный ролик со звуком. Видеоматериалы предоставляются Заказчиком. Хронометраж от 5 до 15 сек.
|
15000 руб.
|
Видеоролик на базе фото и (или) графических изображений. Работа фотографа/оператора. Хронометраж от 5 до 15 сек. Выезд фотографа/оператора
|
20 000 руб
|
Видеоролик с видеосъемкой по заданию Заказчика. Возможно использование компьютерной графики.
|
30 000 руб.
|
Адаптация готового видеоролика: Изменение формата, хронометража, графической информации: титры, логотип
|
3 000 руб.
|
Подготовка дизайн-макета для полиграфии: плакатов, биллбордов
|
От 3 000 руб.
|
Подготовка макетов АПМ материалов: листовки, буклеты, лифлеты и т.п.
|
От 5 000 руб.
|
Разработка избирательного бюллетеня: текст, верстка, дизайн-макет (4 полосы)
|
50 000 руб.
НДС не облагается. Адрес: Псков, ул. Петровская, д. 51 (9 этаж), тел./факс (8112) 720-120.