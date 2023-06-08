Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Олег Добрынин поговорит с ним о старте избирательной кампании 2023 года в Псковской области. Как депутат оценивает общественно-политическую обстановку в регионе на старте выборов? С кем придется конкурировать кандидатам от «Единой России» – с политическими оппонентами, или с возможным ухудшением экономической ситуации, вызванной санкциями и падением доходов бюджета? Каков потенциал оппозиции на губернаторских выборах? Будут ли единороссы «делиться» с оппозиционными кандидатами голосами муниципальных депутатов, чтобы они преодолели фильтр?

Об этом и многом другом - в эфире.

Трансляция завершена.