Политика

Отменять муниципальный фильтр недопустимо – Александр Козловский

Отменять муниципальный фильтр недопустимо. Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Оппозиционным партиям надо начинать с муниципальных выборов, формировать необходимую повестку, показывать результат и бороться за избирателей. Тогда с муниципальным фильтром у этих партий проблем не будет. Но, к сожалению, ведут они себя иначе, считают, что легче взять и отменить муниципальный фильтр. Я считаю, что это недопустимо. Муниципальный фильтр должен быть. Это однозначно», – заявил Александр Козловский.

Муниципальный фильтр — процедура сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов.

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований. Следует напомнить, что ни одна из оппозиционных партий не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, всем кандидатам от оппозиции придется идти к партии власти за помощью.