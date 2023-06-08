Политика

Михаил Ведерников: «Единая Россия» — проводник всех положительных изменений в регионе

Партия «Единая Россия» — проводник всех положительных изменений в регионе, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Форуме победителей предварительного голосования партии «Единая Россия», который открылся в Пскове сегодня, 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«"Единая Россия" - главная политическая сила в стране, у нас есть понятные и предметные результаты работы. Мы уверенно входим в новую кампанию, с ощутимой поддержкой и большими планами на будущее. Избирателям главное понять, что "Единая Россия" является проводником всех положительных изменений в регионе. Это факт, о котором нужно и можно говорить открыто», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что единороссы не боятся избирателей, честно и открыто говорят о проблемах, представляют конкретные планы по решению этих проблем, ответственно относятся к доверию, которое им оказано.