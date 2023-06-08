Политика

После пяти лет работы в Псковском районе к людям выходить не стыдно - Наталья Федорова

За пять лет в Псковском районе сделано так много, что можно сравнивать с предыдущими десятилетиями. Об этом заявила глава муниципалитета Наталья Федорова на Форуме победителей предварительного голосования партии «Единая Россия», который открылся в Пскове сегодня, 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Этап праймериз был непростой, но для себя я отметила главное — что не стыдно выходить к людям и совершенно спокойно и уверенно говорить о движении вперед и динамичном развитии. За пять лет сделано так много, что можно сравнивать с предыдущими десятилетиями», - сказала Наталья Федорова. Она отметила, что результаты работы говорят сами за себя, слова не расходятся с делами, поэтому люди доверяют действующим представителям власти.

Глава района подчеркнула, что главное в ее работе - люди, и призвала однопартийцев, других победителей праймериз, ставить в приоритет работу с людьми. «Даже ваши самые яростные оппоненты смогут стать помощниками, если вы вместе с ними реализуете проект и окажете конкретную помощь», - считает Наталья Федорова.

В заключение она добавила, что ощущает поддержку более старших однопартийцев, включая губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, что помогает в решении проблем района.

«Не зря мы "Единая Россия". Мы все единым миром, единым фронтом справимся», - заключила глава Псковского района.