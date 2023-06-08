Псковские единороссы приняли предвыборную программу

Предвыборную программу Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» приняли в ходе XXVIII конференции
областного отделения партии сегодня, 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Единороссы могли ознакомиться с программой прямо на конференции, перейдя по QR-коду.
Предвыборную программу приняли единогласно.
Напомним, сегодня на конференции единороссы определились с кандидатом на выборы губернатора Псковской области, им стал действующий глава региона Михаил Ведерников.