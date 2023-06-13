Политика

«Гайд-парк»: Александр Козловский о старте избирательной кампании-2023 в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 июня. Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о старте избирательной кампании 2023 года в Псковской области. Как депутат оценивает общественно-политическую обстановку в регионе на старте выборов? С кем придется конкурировать кандидатам от «Единой России» – с политическими оппонентами, или с возможным ухудшением экономической ситуации, вызванной санкциями и падением доходов бюджета? Каков потенциал оппозиции на губернаторских выборах? Будут ли единороссы «делиться» с оппозиционными кандидатами голосами муниципальных депутатов, чтобы они преодолели фильтр?