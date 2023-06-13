Политика

Результаты работы Михаила Ведерникова вызывают уважение - Андрей Турчак

За пятилетний срок полномочий губернатора Псковской области Михаила Ведерникова было много вызовов, тем не менее удалось достигнуть высоких результатов, что достойно уважения. Такое мнение в ходе пресс-подхода по итогу XXVIII конференции

псковского регионального отделения партии озвучил секретарь Генерального Совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«5 лет вместили и два ковидных года, и СВО. Ни одному губернатору до Михаила Юрьевича не выпадало столько вызовов. Но со всеми вызовами команда губернатора достойно справилась, что достойно уважения», - сказал Андрей Турчак.

Он выразил уверенность в том, что на предстоящих 10 сентября выборах главы региона избиратели вновь поддержат Михаила Ведерникова.

При этом Андрей Турчак призвал однопартийцев оказать поддержку губернатору на местах. «У нас большая команда, и каждый на своем месте сделает все, чтобы регион и дальше качественно развивался», - заключил он.