Политика

Форум победителей праймериз «Единой России». ФОТОРЕПОРТАЖ

Форум победителей предварительного голосования партии «Единая Россия» открылся в Пскове сегодня, 13 июня. Мероприятие прошло в спортивно-развлекательном парке «Простория».

По окончании форума состоялась XXVIII конференция Псковского регионального отделения партии, на которой партийцы подвели итоги предварительного голосования «Единой России» и выдвинули кандидатуру действующего губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для участия в губернаторской кампании-2023.

Подробнее о форуме и конференции партии власти - в фоторепортаже Вадима Боченкова.