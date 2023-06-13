Политика

«Гонки по вертикали»: День России, новые вызовы и выборы-2023

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Настало время новостей региональной политики на радио «ПЛН FM». Накануне в стране отметили День России. Я бы сказал - отпраздновали, но, будем справедливы, неких общих безусловных традиций празднования - чтоб тут была такая духовная скрепа - у миллионов наших сограждан за прошедшие со Дня принятия Декларации о государственном суверенитете РФ тридцать с лишним лет так и не появилось. Это вам не Новый год с подарками под елкой и оливье, и даже не 8 марта с традиционными букетиками. Это День России - понятно, что праздник патриотов, но вот что празднуем? Кого вспоминаем и благодарим - Ельцина? Ну так до недавнего времени, как любили сообщать СМИ со ссылкой на социологов, значительная часть наших сограждан так и не знает, как правильно называется этот «красный день календаря», не говоря уже о том, что не придает ему какого-то большого значения. В этот раз то ли я что-то упустил, то ли власти не акцентировали внимание на этом дне, то ли масс-медиа надоело из года в год писать про одно и то же, то ли социологи плюнули и махнули рукой, не пытаясь уже даже объяснить, что это за тенденция такая.

- Это науке неизвестно («Карнавальная ночь»).

И в целом с этими новыми праздниками пока так - одни вроде как отмечают, а другие - скорбят, всё никак не примирятся и матерят Ельцина. Хотя при желании и этот ребус можно разгадать: страна отказывается от постсоветского наследия, а праздники эти пришли из 90-х - которые, согласно пропагандистскому штампу, «лихие». Возможно, потому так и празднуем, будто это не праздники вовсе, а просто дополнительные выходные дни.

Вот и региональные политики к этому празднику отнеслись по-разному - кто-то привычно не заметил, кто-то дежурно поздравил, кто-то эти трехдневные выходные проводил, по сути, в рабочем режиме. И тут в первую очередь следует сказать о потенциальных кандидатах на губернаторский пост. Глава региона Михаил Ведерников, как собственно и любой действующий губернатор, ведет свою избирательную кампанию без отрыва от работы. Вернее сказать, привычная деятельность - это и есть губернаторская кампания, разве что отчеты перед депутатами, форумы и сегодняшняя партийная конференция дают возможность подвести предварительные итоги и говорить о результатах.

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Накануне Дня России губернатор в кампании с руководителями органов власти и силовиками вручал награды отличившимся, принимал в регионе министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина (подтверждено: Соцгородок должен быть сдан к осени), также Михаил Ведерников записал видеообращение на темы СВО и новых угроз. Особое внимание обращаю на два момента: во-первых, прозвучал комментарий относительно ситуации с мобилизованными из Псковской области.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: У нас есть информация о погибших. Слава богу, цифры совсем небольшие. Есть данные о раненых и попавших в плен. По понятным причинам, цифры не называю. Погиб командир полка, полковник Владимир Кузнецов, который принял удар на месте со своими подчинёнными. Знал его лично. Выражаю искренние соболезнования родным и близким...Что касается пленных. Мы взаимодействуем с командованием округа, буквально вчера провели личную встречу с представителями командования полка. Как бы ни было тяжело об этом говорить, гарантий тут никто дать не может. Обмен пленными – процесс, который порой занимает месяцы. Могу только заверить вас, что мы не дадим ему заглохнуть.

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Во-вторых, губернатор заявил, что в каждом из муниципалитетов Псковской области намерены создать отряды содействия обороне и безопасности. Их главной задачей станет содействие силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций. Как пояснил Михаил Ведерников, задача - сделать всё, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий, и в этой части по максимуму должен использоваться опыт Белгородской области, которая, по словам губернатора, по интенсивности обстрелов на прошлой неделе обогнала Донецкую область – по ней было нанесено более 3 тысяч ударов. К слову, в Белгородской области работал и сенатор от нашего региона, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Партия, в том числе ее псковское региональное отделение, уже оказывает гуманитарную помощь эвакуированным белгородцам.

Что касается других участников губернаторских выборов, то сегодня потенциальные кандидаты один за другим потянулись в облизбирком. А в выходные проходили партийные конференции по их выдвижению. «Либерал-демократы» это предвыборное мероприятие провели в субботу, 10 июня, в конференц-зале гостиницы «Рижская». По итогам тайного голосования за кандидатуру регионального координатора ЛДПР Антона Минакова проголосовали все 29 делегатов из 18 местных отделений. Напомню, что ранее он получил поддержку Высшего совета партии.

Сам Минаков на конференции более напоминал не регионального партийного руководителя, а известного римского полководца с его крылатым «Карфаген должен быть разрушен». В нашем случае это звучит так: «Мы должны победить коммунистов. Уже давно пора. Я считаю, что у нас есть все шансы занять в Псковской области как минимум второе место».

Напомню, что об этой задаче - стать вторыми и забрать у КПРФ статус «партии №2» - главный псковский «либерал-демократ» только в этой студии говорил уже раз пять - не меньше. При этом неизменно обещает приложить максимум усилий для достижения этой цели.

- Бить буду сильно, но аккуратно («Бриллиантовая рука»).

А псковские коммунисты в этот же день, 10 июня, провели в Пскове свою партийную конференцию. Обком тоже определялся по вопросу участия в выборах. Как вы, наверное, знаете, там всё не просто. Был период, когда псковские зюгановцы вовсе думали пропустить этот забег - мол, если фаворит очевиден, губернатора поддерживает президент, то - зачем тратить силы и ресурсы? Потом, после подсказки московского партийного руководства, в обкоме решили на выборы пойти, но долго не могли определиться с кандидатом. Определялись-определялись, в итоге неожиданно для многих сделали ставку на депутата псковской гордумы Александра Баева. Так решили в Пскове, а в Москве в ЦК КПРФ эту кандидатуру, если судить по информации из обкома, так и не согласовали. Поначалу псковские коммунисты ждали этой отмашки от кадровой комиссии ЦК, но потом, когда возникли вопросы относительно Баева - и согласования так и не последовало, в обкоме сделали вид, что не сильно-то и надо было: дескать, это формальная процедура, можно и без нее - короче, ничего страшного.

- Пустяки - дела житейские («Малыш и Карлсон»).

Так или иначе, 10 июня конференция областного отделения КПРФ решила выдвинуть на выборы товарища Баева. В пресс-релизе обкома подчеркивается, что решение принято в соответствии с пунктом 6.3 Устава КПРФ - там про то, что конференция регионального отделения партии имеет право самостоятельно решать любые вопросы, связанные с деятельностью регионального отделения КПРФ, которые не относятся к компетенции центральных органов КПРФ и не урегулированы ими. При этом федеральный сайт компартии почему-то об итогах конференции в Пскове не сообщает. 10-го числа написал про выдвижение кандидата от КПРФ на губернаторские выборы в Омской области и Хакасии, 11-го - про партийную конференцию в Калмыкии, 12-го - про выдвижение кандидата в губернаторы Алтайского края. То есть про других - есть информация, а про Псков - ничего. Не берусь судить - с чем это связано, то ли дело в сложной внутрипартийной коммуникации, то ли еще что, а может - всё сложнее. Посмотрим, что будет дальше. И также наблюдаем за тем, что происходит с выдвижением кандидатов от других партий. Напомню, от «Партии роста» в итоге выдвигается региональный координатор Игорь Романов, а не анонсированный ранее Сергей Шнуров, чье участие в выборах в Пскове представлялось фантастикой.

Под вопросом до сих пор участие в кампании партии «Новые люди», а именно руководителя реготделения Андрея Маковского. В «Родине» не исключают выдвижение своего кандидата, но тут пока всё на паузе. Как малые партии будут преодолевать муниципальный фильтр - вопрос; надежда только на помощь от «Единой России», у которой муниципальных депутатов и глав столько - что при желании на всех хватит. А вот Партия пенсионеров и «Справедливая Россия» заявили об отказе от участия в кампании и поддержке губернатора - лидер псковских эсеров Олег Брячак, напомню, объяснил этот шаг весьма нетривиально - мол, совесть не позволяет бороться с Михаилом Ведерниковым на выборах.

- Совести-то у меня во - с прицепом! А времени нет! («Афоня»)

К сказанному остается добавить, что на неделе партия «Яблоко» на федеральном уровне определилась со своей позицией по вопросу участия в губернаторских выборах. По итогам заседания политкомитета партии региональным отделениям предоставляется право самостоятельно принимать решения относительно участия в выборах, при этом кандидаты от «Яблока» должны будут требовать соглашения с Украиной о прекращении огня и изменения внешней политики Владимира Путина. Эксперты уже прокомментировали это решение в том духе, что «Яблоко» фантазирует о выборах губернаторов, а главной задачей для партии станет пропаганда миротворческих инициатив председателя федерального политкомитета Григория Явлинского.

Как стало известно ПЛН, в псковском региональном отделении высказываются различные точки зрения относительно вопроса участия в выборах губернатора Псковской области. Но - руководитель реготделения Лев Шлосберг и партийный активист Николай Кузьмин не могут участвовать, поскольку ограничены законом в этом праве. Депутат областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук заявлял, что не видит себя в исполнительной власти. Гдовский депутат, аграрий Александр Конашенков не рискнул бороться за пост главы своего родного Гдовского района - и уж точно не пойдет на губернаторские выборы. Словом, похоже, некому тут идти. Но даже если бы кто-то нашелся - пройти муниципальный фильтр яблочникам было бы значительно сложнее, чем в 2014-м и 2018-м, а и тогда, как вы помните, не смогли. Поэтому думаю, «Яблока» на выборах не будет. Однако дождемся официальных решений. В ближайшее время пройдет заседание политсовета Псковского регионального отделения «Яблока» и партийная конференция. Подробнее об этом и о многом другом читайте на сайте ПЛН, в том числе в рамках информационно-аналитического проекта, посвященного губернаторским выборам.

На этом у меня на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.